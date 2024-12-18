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Dünya
AA 18.12.2024 20:46

Almanya'da donanma üssünde izinsiz fotoğraf çeken Çinli casusluk şüphesiyle tutuklandı

Almanya'nın Kiel kentinde, bir Çinlinin donanma üssünde izinsiz fotoğraf çektiği için casusluk şüphesiyle tutuklandığı açıklandı.

Almanya'da donanma üssünde izinsiz fotoğraf çeken Çinli casusluk şüphesiyle tutuklandı
[Fotograf: Reuters]

Kamu yayın kuruluşu WDR'nin haberinde, Çin vatandaşı bir kişinin, 9 Aralık'ta Kiel-Wik deniz üssündeki askeri mülkte izinsiz fotoğraf çektiği belirlendi.

Güvenlik görevlileri tarafından polise teslim edilen bu kişinin, cep telefonu ve diğer eşyalarının Schleswig-Holstein'daki Eyalet Kriminal Polis Ofisi tarafından incelendiği ifade edildi.

Bu kişinin, casusluk şüphesiyle tutuklandığı belirtildi.

Müfettişlerin, şüphelinin yabancı bir gizli servis için çalışıp çalışmadığını ve fotoğrafları casusluk amacıyla çekip çekmediğini araştırdığı kaydedildi.

Alman askeri istihbarat servislerinin raporlarında, Alman Silahlı Kuvvetlerine (Bundeswehr) yönelik casusluk faaliyetlerinde son dönemlerde artış olduğu belirtiliyor.

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