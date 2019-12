ABD New Jersey eyaletinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Maarif Okulundaki öğrenciler “Bana Yeteneğini Göster” gecesinde hünerlerini sergiledi.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı okuldaki “Yetenek Show”da ana okulu sınıflarından 12’nci sınıfa kadar her yaştan öğrenci sahnede becerilerini ortaya koyarak kıyasıya yarıştı.

Ailelerin de katıldığı gecenin ilk bölümünda öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudu. Yetenek yarışmasının ikinci kısmında ise müzik, dans, drama gibi alanlarda öğrenciler katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Hedef öğrencilerin toplum karşısında özgüvenini arttırmak

Maarif Okulu Müdiresi Özlem Özşirin, öğrencilerin toplum karşısında özgüvenini arttırmak için bu yarışmayı düzenlediklerini kaydetti.

Özşirin, “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz bu gece öğrencilerimiz yeteneklerini ortaya koyarken kendilerine olan güveni de tazelediler. Veliler de keyifli dakikalar geçirerek çocuklarının performansından memnun kaldılar. Bu tür aktiviteleri okulumuzda daha sık yapmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Yarışmanın sonunda jüri tarafından yapılan oylamada dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları verilirken, programın katılımcılarına da Türk mutfağından ikramlarda bulunuldu.

2017 yılında açılan Maarif Okulu, New Jersey'de Türklerin en çok yaşadığı yerde eğitim hizmeti veriyor. Her yıl öğrenci sayısını artıran okulda şu an 145 öğrenci bulunuyor. Geçen yıl ilk mezunlarını veren okulun öğrencilerinin tamamı burslu olarak, Rutgers Üniversitesi dahil ABD’nin önde gelen okullarına yerleşti.

Kaynak: AA