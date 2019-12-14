Şili'deki şiddet olaylarından dolayı son anda Madrid'e alınan ve 2 Aralık'ta başlayan COP25, sona erdi.

COP25'e katılan BM üyesi 197 ülke, küresel karbon emisyonları miktarının dağılımı, çevresel bütünlük ve finansman konularındaki görüş farklılıklarını aşamadı.

2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması'nın 6. maddesinde yer alan, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ülkelerin iş birliğini artırmak ve iklim eylemine finansman sağlamak için bir piyasa mekanizması kurulması, Madrid'deki zirvedeki tartışmaların odak noktasını oluşturdu.

Gelişmekte olan ülkeler, iklim değişikliğiyle ilgili hedeflerin gerisinde kalan ülkelerin finansmanının gelişmiş ülkeler tarafından karşılanmasını talep etti.

Bazı gelişmiş ülkeler ise iklim değişikliğine karşı 2020'de başlanması öngörülen eylem planlarının 2023'e uzatılması yönünde baskı yaptı.

Ayrıca, iklim değişikliğinden kaynaklanan zararlarla ilgili uluslararası bir mekanizma oluşturulması önerisi de adım atılamayan konular arasında yer aldı.

COP25'in resmi programındaki toplantılar sona ermesine rağmen henüz üzerinde anlaşmaya varılamayan sonuç bildirgesiyle ilgili 197 ülkenin delegasyonu arasında görüşmeler devam ediyor.

Çevreci aktivistlere göre COP25 "başarısız" oldu

Diğer yandan Madrid'de bir fırsatın kaçırıldığını savunan uluslararası çevre örgütlerinin temsilcileri ise COP25'i "başarısız" olarak yorumladı.

Aktivistler, iklim değişikliğiyle ilgili siyasetçiler üzerindeki baskılarını ve eylemlerini artırma sözü verdi.

Madrid'deki iklim zirvesinde, fenomen haline gelen ve Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilen İsveçli 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, en çok konuşulan isim oldu.

Thunberg, yaptığı konuşmalarda, "Aktivistler olarak her geçen gün büyüyoruz ve daha çok çalışıyoruz. Bir yıldır aktif haldeyiz ama bu siyasi eyleme dönüşmüyor. Siyasetçiler harekete geçmeli, artık bir dakika bile bekleyemeyiz." çağrısında bulunmuştu.

İklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin kıstas aldığı 2015'teki Paris Anlaşması gereği 2020'da başlayacak eylem planlarıyla endüstriyelleşme öncesi döneme kıyasla küresel sıcaklık artışının 2 derecenin olabildiğince altında tutulması hedefleniyor.

26. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP26) gelecek yıl İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek.

Kaynak: AA