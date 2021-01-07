Amerika Birleşik Devletlerinde protestocuların polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi dünyada tepkilere yol açtı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli." açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, "Amerikan Kongresi demokrasinin tapınağı. Bu gece gördüklerimiz şok edici" dedi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, yaşananların derin bir şekilde endişe verici olduğunu söyledi. Demokrasi vurgusu yaptı.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Jozep Borrell ise seçim sonuçlarına saygı duyulması çağrısı yaptı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Kongre binasındaki huzursuzluk utanç verici" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Amerikan demokrasisinin gücüne güveniyorum" paylaşımında bulundu.

Kanada Başbakanı Justin Truodeau ise ''Durumu kaygıyla takip ediyorum.'' açıklaması yaparken, Hollanda Başbakanı Mark Rutte de "Sevgili Trump, Biden'ı bir sonraki Amerikan Başkanı olarak bugün tanı." dedi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "Seçilmiş Başkan Biden'a tam destek veriyoruz." açıklamasını yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da protestoculara demokrasiyi ayaklar altına almayı bırakmaları çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian demokrasi vurgusu yaptı, Washington'daki olayları kınadı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, bir an önce hukukun tesis edilmesini umduklarını söyledi.