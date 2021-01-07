Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Kongresinde yaşanan olayları TRT Haber'de değelendirdi.

Olayların durulmadığını ifade eden Kılıç, "Kongre binası çevresinde toplanan Cumhuriyetçi parti destekçileri dağılmadılar. Vatandaşlarımızın o bölgeden uzak durmalarında yarar var. Bu olaylar yatışana kadar vatandaşlarımızın hem kalabalık olan mahallelerde hem de Kongre binası çevresinde olmamaları yerinde olur" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç açıklama yapıyor. https://t.co/7P2xZ8vvug — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 6, 2021

"İçeride silah kullanıldı"

Şu ana kadar Türk vatandaşlarının herhangi bir sıkını yaşamadığını belirten Kılıç, "Kongre binası civarında herhangi bir temsilciliğimiz yok. Olaylar sadece kongre binası içinde ve çevresinde yaşandı. Bu da bir sürprizmiş gibi algılanıyor ama değil. Seçimlerin akabinde Beyaz Saray civarında yoğunlaşmıştı gösteriler. Cumhuriyetçi parti taraftarları seçim sonuçlarını kabul etmediklerini ilan ederek gösteriler yapmışlardı. Bu defa kongre binası içine girdiler. Oturumun yapıldığı Senato salonuna girmeye çalıştılar. Bir ağır yaralı olduğu söyleniyor. Silah da kullanıldı içeride. Şuanda Kongre binası çevresindeki olaylar devam ediyor" dedi.

"Yemin töreninde bir sorun yaşanmayacağını umuyorum"

Türk vatandaşlarının temkinli olması gerektiğini ifade eden Kılıç, "Türkiye'de her seçim sonrasında sergilenen demokratik olgunluğun Amerika'da da 20 Ocak'a kadar geçerlilik kazanacağına inanıyorum. 20 Ocak'a kadar çok vakit var, o tarihe kadar olayların yatışacağını düşünüyorum. 20 Ocak tarihindeki yemin töreninde bir sorun yaşanmayacağını umuyorum" diye konuştu.