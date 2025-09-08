Parçalı Bulutlu 14.3ºC Ankara
AA 08.09.2025 22:55

ABD Kongresindeki Demokratlar, Trump'ın reddettiği Epstein mektubunu açıkladı

ABD Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Başkan Donald Trump'ın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e gönderdiği öne sürülen ve Trump'ın reddettiği "cinsel içerikli" doğum günü mektubunu kamuoyuna açıkladı.

ABD Kongresindeki Demokratlar, Trump'ın reddettiği Epstein mektubunu açıkladı
[Fotograf: Reuters]

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesindeki Demokratlar, Amerika'da tartışmalara neden olan Epstein mektubunu kamuoyu ile paylaştı.

Komitenin yaptığı açıklamada, Trump'ın reddettiği doğum günü mektubunun ABD Başkanı tarafından Epstein'e gönderildiği öne sürüldü.

Mektubun 2003 yılında Epstein'ın doğum günü için hazırlanan hediye paketinin parçası olarak gönderildiği iddia edilmişti. Trump'ın adının ve imzasının bulunduğu mektupta, el çizimi gibi görünen kıvrımlı bir kadının silueti ile çerçevelenmiş bir metnin yer aldığı belirtilmişti.

Mektupta, Trump'ın Epstein'e hitaben, "Arkadaşlık harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun. Her günün başka bir harika sır olmasını dilerim." ifadesini kullandığı iddia edilmişti.

Trump, söz konusu mektupla ilgili haber yayımlayan The Wall Street Journal gazetesine 10 milyar dolarlık dava açmış ve mektupla ilgili tüm iddiaları reddetmişti.

