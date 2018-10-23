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ABD, Kaşıkçı cinayetine karışanların vizelerini iptal edecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kaşıkçı cinayetine karışmış Suudilerin vizelerini iptal edeceklerini belirtti.

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ABD, Kaşıkçı cinayetine karışanların vizelerini iptal edecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. 

Pompeo, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilişkili bazı Suudi yetkililerin vizelerinin iptal edileceğini açıkladı.

Pompe, "Türkler bizimle yakın iş birliği yapıyor." dedi.

Kaşıkçı olayı

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonunda, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

Kaynak. AA

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