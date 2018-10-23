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Kral Selman'ın Kaşıkçı ailesini kabulüne sosyal medyadan tepki yağdı

Suudi Kralı Selman'ın Kaşıkçı'nın iki oğlunu taziye için saraya çağırması ve buluşmaya suçlamaların odağındaki veliaht prensin de katılması sosyal medyayı karıştırdı.

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Kral Selmanın Kaşıkçı ailesini kabulüne sosyal medyadan tepki yağdı

Kaşıkçı cinayeti konusunda ağır baskı altında kalan Suudi yönetimi bu kez taziye yüzünden suçlamaların hedefinde. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Cemal Kaşıkçı'nın iki oğlu Salah ve Sahl Kaşıkçı'yı taziye için saraya çağırdı.

Taziyeye Veliaht Prens'in de katılması yoğun tepkilere yol açtı

Bu yetmezmiş gibi bir de cinayet emrini verdiği iddia edilen Veliaht Prens Muhammed bin Selman da buluşmaya katıldı.

Buluşmaya ait fotoğrafların medyaya servis edilmesiyle birlikte sosyal medya Suudi ailesini hedef aldı.

Kaşıkçı'nın oğlu ile Veliaht Prens'in tokalaşırken gözgöze gelmeleri birçok insan için aslında her şeyi anlatıyordu.

"Kaşıkçı'nın oğlu, Prens ile el sıkışmaya mecburdu, yoksa ölürdü"

Bir oğlun babasının katili olmakla suçlanan biriyle el sıkışmak zorunda kalması yoğun tepkileri de beraberinde getirdi.

Sosyal paylaşımlarda Kaşıkçı'nın iki oğlunun çağrıya mecbur kaldıkları için uyduğunu, aksi takdirde ikisinin de babalarının kaderini paylaşacakları yorumu yapıldı.

Kral Selman: Kaşıkçı cinayetinde kim sorumluysa hesap sorulacak

Bu arada, Suudi kabinesi Kral Selman bin Abdülaziz başkanlığında toplandı.

Toplantıdan, "Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu olan ve görevini kötüye kullanan her kim varsa hesap soracak." açıklaması çıktı.

Kaynak: TRT Haber

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