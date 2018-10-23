Trump'tan Kaşıkçı cinayeti açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamalarının ardından, ABD Başkanı Donald Trump'tan da bir açıklama geldi.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ile ilgili açıklamalarının oldukça sert olduğunu belirterek, "Bu sözleri soruşturmanın sonuçlarını gördükten sonra değerlendirebilirim." dedi.

Öncelikle gerçekleri görmek istediğini ifade eden Trump, Suudi Arabistan'ın gazeteci Kaşıkçı olayını ele alma biçimi hakkında "tarihte üzeri örtülen en kötü olay" değerlendirmesini yaptı.

Trump, "Ne yapacağımız noktasında kararı Kongreye bırakacağım ve umarım iki partinin de desteklediği bir karar olur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine dair ayrıntıları paylaşmış, Erdoğan'ın konuşmaları dünya basınında geniş yankı bulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ABD basınında

Bu yankılanmalardan biri de ABD basınında görüldü. Kaşıkçı'nın yazarları arasında bulunduğu Washington Post gazetesi ana sayfasında Erdoğan'ın konuşmasına geniş bölüm ayırarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin planlı olduğunu söyledi ve Suudi şüphelilerin iadesini istedi" başlığını kullandı.

Haberde, "Erdoğan'ın konuşması, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın konsoloslukta çıkan bir arbede sonucu öldüğü açıklamasını yalanladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaşıkçı olayını ilk günden bu yana yakından takip eden New York Times gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını, "Erdoğan, Suudilerin Kaşıkçı'nın Türkiye'de öldürülmesini planladığını söyledi." başlığıyla verdi.

Erdoğan'ın yeni birtakım detaylar sunduğuna ve daha önce medyaya sızan iddiaları onayladığına işaret edilen haberde, "Erdoğan'ın bu davanın peşini bırakmaya niyeti olmadığını gösteren bu konuşma, uluslararası bir coşku uyandırdı." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında belirli ifadelerini flaş veren Associated Press (AP) haber ajansı da konuşmanın videosunu ve geniş bir özetini servis etti.

CNN yayın kuruluşu da Erdoğan'ın konuşması sırasında sitesinde anlık güncellemeler verdi.

Amerikalı basın kuruluşları genel olarak, Erdoğan ve Türkiye'nin Kaşıkçı olayını ele alma şeklinin ve "Suudi Arabistan'ı köşeye sıkıştırma politikasının" başarıya ulaştığını yazdı.

Kaşıkçı olayı nasıl başladı?

Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kayboldu.

Yazarı olduğu Washington Post gazetesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın saat 13.14'te İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna giriş görüntüsünü paylaştı ve görüntülerde konsolosluk önünde siyah bir araba olduğuna dikkat çekti.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna beraber gittiği nişanlısı Hatice Cengiz, içerden uzun süre çıkmaması sebebiyle konsolosluk görevlilerine Kaşıkçı’yı sorduğunu, görevlilerin “içerde kimsenin kalmadığını” söylediğini açıkladı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirtildi.

Suudi Arabistan iddiaları reddetmişti

Suudi Arabistan yönetimi, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin suçlamaları reddetmişti. Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayif, Kaşıkçı’nın "öldürülmesine ilişkin talimat verildiği yönündeki haberlerin yalan ve dayanaksız suçlamalar" olduğunu belirtmiş, Suudi Arabistan'ın "uluslararası hukuk ve anlaşmalara uyduğunu" da sözlerine eklemişti.

18 gün sonra gelen itiraf

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

Kaynak: TRT Haber