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Macron "Suudi Arabistan'a silah ambargosu" çağrısına sessiz kaldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya'nın "AB ülkeleri olarak Suudi Arabistan'a silah satışını askıya alalım" teklifiyle ilgili soruları yanıtlamadı.

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Macron &quot;Suudi Arabistana silah ambargosu&quot; çağrısına sessiz kaldı

Fransa Savunma Bakanı Florance Parly ile Paris'te başlayan Euronaval Uluslararası Deniz Savunma Fuarı'nda incelemelerde bulunan Macron, gazetecilerin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in açıklamaları konusundaki soruları yanıtlamayı reddetti.

Macron, her seferinde bir yönetici açıklama yaptığında buna dair yorum yapmak zorunda olmadığını belirterek, "Hoşunuza gitsin veya gitmesin, benim gündemim medya tarafından belirlenmiyor. Ben şu an başka bir konudayım. (Bu sorunun) Şu an konuştuğumuz konuyla ilgisi yok. Bu soruya yanıt vermeyeceğim." dedi.

11 milyar euro silah sattı

Fransa'nın, Suudi Arabistan'a 2008-2017 yılları arasında 11 milyar euro değerinde silah sattığı açıklanmıştı.

Geçen ay 16 sivil toplum kuruluşu, Suudi Arabistan'ın Yemen'e düzenlediği askeri operasyonlarda Fransız malı silahları kullanmasını gerekçe göstererek, bu ülkeye silah ihracatının durdurulması çağrısı yapmıştı.

Macron geçen hafta, Suudi Arabistan'ın, Fransa'nın önemli savunma müşterisi olmadığını iddia etmiş ve bu açıklama kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Resmi rakamlar, silah ihracatı sıralamasında dünya üçüncüsü olan Fransa'nın, aynı zamanda ABD'den sonra Suudi Arabistan'a en fazla silah satan ülke olduğunu ortaya koyuyor.

Almanya'dan silah satışı çağrısı

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier, Almanya'nın bu şartlar altında Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapmama kararı aldığını hatırlatarak, Riyad üzerinde daha etkili olabilmesi için diğer AB ülkelerinin de benzer karar almasını istediklerini bildirmişti.

Almanya Başbakanı Merkel de Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, ''İstanbul'daki Suudi Konsolosluğunda yaşananlara bakın, ne kadar da canavarca. Şunu vurgulayarak söylemek istiyorum, bu olay aydınlatılmalıdır ve bu olay aydınlatılmadığı müddetçe Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapılmayacak.'' ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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