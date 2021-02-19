ABD'yi vuran Kutup soğukları ve kar fırtınası hayatı felç etti. Güney eyaletlerinden Teksas, Oklahoma ve Lousiana'da acil durum ilan edildi.

Teksas’ta 4 buçuk milyon kişi 3 gün boyunca elektriksiz kaldı. 350 bin hanede ise kesinti halen sürüyor. Oregon, Lousiana, Mississippi, Illinois, Kentucky, Ohio, Virginia ve Kuzey Karolayna eyaletlerinde de neredeyse yarım milyon hane elektriksiz kaldı.

Isınma yöntemleri yangına neden oluyor

Kesinti nedeniyle halk ısınmakta da büyük zorluk çekiyor. Alternatif ısınma yöntemleri ise zaman zaman yangınlara neden oluyor.

Houston'da da bir kadın ve üç torunu şömineden çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybetti.

Yangınlara müdahale edilemiyor

İtfaiye, yangınlara müdahalede zorlanıyor. İtfaiyeciler San Antonio kentinde bir binada çıkan yangını söndürmekte çaresiz kaldı.

Yangın söndürme muslukları donunca alevleri söndürmek için bölgeye tankerle su taşındı.

13 milyon kişi temiz suya muhtaç

Güney eyaletlerinde yaklaşık 13 milyon kişi temiz sudan yoksun kaldı.

Elektrik kesintileri su arıtma merkezlerini de etkiledi. Halktan musluk suyunu tüketmeden önce kaynatmaları istendi.

BBC'de yer alan habere göre, Teksas'ta su arıtma merkezlerini de etkileyen elektrik kesintileri nedeniyle yaklaşık 7 milyon kişiden musluk suyunu tüketmeden önce kaynatmaları istendi.

Zarar 1 buçuk milyar dolar

Houston'daki hastanelerde acil olmayan ameliyatlar iptal edildi. Kentte uzun tüp ve su kuyrukları oluştu.

Soğuk havanın etkili olduğu bölgelerde aşı kampanyalarına da ara verildi.

Bölgede zarar 1 buçuk milyar doları aştı.

Senatör Meksika'da tatilde

Bu arada Teksas Eyalet Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz'un halk dondurucu soğuklar ile boğuşurken Meksika'ya tatile gittiği ortaya çıktı.

Cruz tepkiler üzerine Teksas'a geri döndü. Yaşananlar üzerine Demokratlar, Cruz'u istifaya çağırdı.