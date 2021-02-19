Pakistan'dan Hindistan'a "failleri adalete teslim et" çağrısı
Pakistan Hindistan'dan, 2007 yılında bir yolcu treninde meydana gelen ve çoğu Pakistanlı 68 kişinin ölümüne neden olan patlamalarla ilgili failleri adalete teslim etmesini istedi.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Lahor kenti ile Hindistan'ın Delhi kentleri arasında hizmet veren Samjhauta Ekspresi (Dostluk Ekspresi) treninde, 18 Şubat 2007’de meydana gelen patlamaların faillerinin bir an evvel bulunmasını istedi.
Bakanlık, "Samjhauta Ekspresi terör saldırısı kurbanlarının adalet beklediği" açıklamasını yaptı.
Açıklamada, terör kurbanları için adaletin sağlanamamasının, Hindistan’da terör saldırılarının faillerinin "cezadan muaf tutulması kültürünün" doğrulanması anlamına geldiği kaydedildi.
Dostluk Ekspresi'ne terör saldırısı
Dostluk Ekspresi'nin 2 vagonu, 2007 yılında Yeni Delhi yakınındaki Dewana istasyonu dışında meydana gelen patlamalar nedeniyle alev almıştı.
Yeni Delhi'den Pakistan sınırından önceki son durak olan Attari'ye giden ve Pakistan'ın Lahor şehrine gidecek yolcuları taşıyan trende, 44’ü Pakistanlı 68 kişi hayatını kaybetmişti.
Saldırgan öldürülmüştü
Saldırının planlayıcısı olduğu düşünülen Sunil Joshi, Aralık 2007'de Hindistan’ın Madhya Pradeş eyaletinde, evinin yakınında vurularak öldürülmüştü.
Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansı, sanıklar hakkında 2011 yılında taammüden adam öldürme suçlamasıyla dava açmıştı.
Delil yetersizliği
2019 yılında, davada yargılanan 4 Hindu hakkında, delil yetersizliğinden beraat kararı verilmişti.
Pakistan, Hindistan'dan dava sürecinin hızlandırılmasını talep ediyordu.