Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 13:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rusya'da tren kazası: 25 vagon raydan çıktı
Rusya’nın Skovorodinsky kentinde yaşanan tren kazasında, 25 vagon raydan çıktı.
Rusya’da kömür taşıyan yük treni raydan çıktı. Meydana gelen kazada 50 vagonlu yük treninde 25 vagon raydan çıktı.
Kazaya ilişkin can kaybı ve yaralı olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Rusya Soruşturma Komitesi, kazaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Yetkililer kazanın buzlanma sonucu meydana gelmiş olabileceğini tahmin ediyor.
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