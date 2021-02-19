Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 12:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Karabağ'da mayın patladı: 1 sivil hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerden çekilen Ermenistan ordusunun geride bıraktığı mayınlar can almaya devam ediyor. Son olarak Talış Köyü'nde Ermenistan askerlerinin önceden yerleştirdiği mayın patladı, 1 sivil hayatını kaybetti.
Azerbaycan Başsavcılığı, patlayan mayının, işgal döneminde Ermenistan askerlerince döşenen antitank mayını olduğunu açıkladı.
Patlamada bir sivil hayatını kaybetti.
Toplam 15 Azerbaycanlı hayatını kaybetti
Azerbaycan Başsavcılığı, mayının bölgeden çekilmeden önce Ermenistan askerlerince döşendiğini duyurdu.
10 Kasım'dan bu yana, işgalden kurtarılan bölgelerde yaşanan mayın patlamaları sonucu 5'i asker 15 Azerbaycanlı hayatını kaybetti.
Etiketler: Azerbaycan Dağlık Karabağ Ermenistan
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