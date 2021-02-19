Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 11:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya’da 46 pilot balina kıyıya vurdu
[Fotoğraf: AP]
Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde sığ sularda mahsur kalan 46 kısa yüzgeçli pilot balina kıyıya vurdu.
Republika gazetesinin haberine göre, eyaletin Bangkalan bölgesine bağlı Modung sahilinde, kıyıya vurmuş yaklaşık 4 metre uzunluğunda 49 kısa yüzgeçli pilot balina bulundu.
[Fotoğraf: Reuters]
Yerel halk ve yetkililer, 3 balinayı sığ sulardan kurtarmayı başarırken ölen balinalar kıyıya gömülecek.
Balinaların neden kıyıya vurduğuna ilişkin araştırma sürüyor.
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