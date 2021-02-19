"COVID-19’a karşı en etkin sonuçları verdi, mutasyona karşı aynı etkinliği koruyamadı."

Bilim insanlarının laboratuvar ortamında üretilen Güney Afrika mutasyonuna karşı üretilen virüsün Pfizer/BioNTech ve Moderna aşı olan kişilerin kan örneklerinde test edildi.

New England Journal of Medicine'de yayınlanan sonuçlar, ABD'de şu anda mevcut olan BioNTech/Pfizer ve Moderna aşılarının Güney Afrika mutasyonlarına karşı savaşırken antikor korumasını azalttığını gösteriyor.

Üçte ikilik azalmanın bu varyant karşısında aşıyı etkisiz hale mi getirecek?

Bu sorunun yanıtı henüz net değil.

Bilim insanları BionTech/ Pfizer aşısının varyanta karşı koruma sağlamasının da mümkün olduğuna inanıyor.

Çünkü virüsün minimum etkisiz hale getirilme sınırı bilinmiyor.

Çalışmalarda aşıların COVID-19 virüsünü nötralize etmeye yetecek kadar antikor yanıtı oluşturduğunu gösteriyor.

