Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Kerim İleyvi, yerel medyaya yaptığı açıklamada, İsrail'in Haşdi Şabi'ye ait Salahaddin ve Bağdat'taki askeri üsleri ABD'den aldığı tam istihbaratla vurduğunun açık olduğunu ileri sürdü.

'İsrail, İran hedeflerini Washington ve Moskova'nın onayıyla vuruyor' iddiası

Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amıri liderliğindeki Fetih Koalisyonu Milletvekili İleyvi de, "İsrail savaş uçakları, ABD'nin tam istihbarat bilgisi ve hava desteğiyle Irak içindeki askeri güvenlik hedeflerini vurdu" dedi.

Uluslararası sözleşmelere aykırı bu saldırılarla Irak'ın egemenliğinin çiğnendiğini belirten İleyvi, hükümete bu duruma kayıtsız kalmaması çağrısında bulundu.

İleyvi, Irak'ın bu tür hava saldırılarına karşılık verebilmesi için hava savunma sistemi hazır bulundurması gerektiğini kaydetti.

Londra'dan yayımlanan Suudi Arabistan destekli Şarkulevsat gazetesi de Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin, ABD ve Rusya'dan aldığı onayla son haftalarda İran'ın Irak'ta bulunan silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini belirtmişti.

Irak'ın Salahaddin vilayetinde Beled Askeri Hava Üssü yakınlarında bulunan Haşdi Şabi'ye ait askeri üste dün patlamalar meydana gelmişti. Haşdi Şabi karargahlarında geçen ay yine benzer patlamalar olmuştu.

Bağdat yönetimi, patlamaların arkasında kimin olduğuna dair herhangi bir resmi açıklama yapmazken, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 15 Ağustos'tae ülkenin hava sahasında her türlü askeri uçuşla ilgili verilen izinlerin iptal edilmesini içeren bir dizi güvenlik kararı almıştı.

İsrail'in hedefindeki Haşdi Şabi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.

Tel Aviv'in temmuz ayında Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedefleri vurduğu yönündeki iddialara ilişkin soruya Netanyahu, "İran hiçbir yerde dokunulmaz değildir" şeklinde cevap vererek, söz konusu saldırının arkasında İsrail ordusunun olduğunu ima etmişti.

İsrail'in, 19 Temmuz'da F-35 uçağıyla Irak'ın Salahaddin ilindeki Amirli Askeri Kampı, 28 Temmuz'da da başkent Bağdat'ın kuzeydoğusundaki bir askeri kampta İran'ın füze rampalarının bulunduğu depoyu vurduğu iddia edilmiş, İsrail makamlarından ise bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Kaynak: AA