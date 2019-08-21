Libya'da başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 aydan fazla bir süredir saldırı düzenleyen Halife Hafter'e bağlı milisler, çatışmalarda çocukları da kullanıyor.

Daha önce hem uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) hem de uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından çocukları silah altına almakla suçlanmasına rağmen Hafter çocukları savaşlarda kullanmaya devam ediyor.

UMH ise Hafter saflarında savaşan çocukları cephelerde yakaladıktan sonra normal yaşamlarına dönmesi için çalışıyor.

Son olarak Hafter milisleri ile yaşanan bir çatışmada UMH birliklerince yakalanan çocuklar, başkent Trablus'a getirildi. Henüz lise eğitimini tamamlamadıkları ve mezun olmadıkları belirlenen çocuklar, 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi mezuniyet sınavlarına girdi.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Üyesi Abdurrahman Eş-Şatır, çocukların durumunu sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından duyurdu.

Eş-Şatır, Hafter tarafından esir alınan çocukların şimdi sınava girdiği belirterek, Hafter'in çocukları ölüme gönderdiğini, UMH'nin ise daha iyi yarınlar için çocukları ilme yönlendirdiğini söyledi.

غاب الاعلام عن حدث اعتبره انسانيا بامتياز وهو جلوس الأولاد الذين زج بهم #حفتر في عدوانه وأسروا في الكوبري 27 . هولاء اليوم يودون امتحان الثانوية في #الزااوية . الفرق بين من يدفعون للموت ومن يدفعون لصنع حياة اساسها التسلح بالعلم لا الذخيرة من اجل غد أفضل. — Abdurrahman Shater (@alshater1939) August 20, 2019

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı. Hafter güçleri, Trablus saldırısının üzerinden 4 ayı aşkın bir zaman geçmiş olmasına rağmen henüz kayda değer bir başarı elde edemedi.

Kaynak: TRT Haber