Çok Bulutlu 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.04.2024 20:40

ABD: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme tehdidi çok ciddi

Beyaz Saray, İran'ın Suriye'deki konsolosluk binasının bombalanmasına misilleme olarak İsrail'e saldırı düzenleme tehdidinin çok ciddi olduğunu açıkladı.

ABD: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme tehdidi çok ciddi
[Fotograf: AA]

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, çevrim içi toplantıda gazetecilere verdiği demeçte, "Burada İran'dan gelebilecek potansiyel tehdidin hala gerçek, geçerli ve kesinlikle inandırıcı olduğuna inanıyoruz ve bunu elimizden geldiğince yakından izliyoruz" dedi.

Kirby, "Odak noktamız İsrailli mevkidaşlarımızla görüşmeler yapmak ve sadece konuşmak değil, aynı zamanda onların ihtiyaç duydukları şeye sahip olduklarından ve kendilerini savunabildiklerinden emin olmak" diye konuştu.

ABD medyası: İran en geç cumartesi akşamına kadar İsrail'e misilleme yapacak
ABD medyası: İran en geç cumartesi akşamına kadar İsrail'e misilleme yapacak

ABD'nin İsrail'in savunması ve meşru müdafaası konusundaki taahhütlerinde "ciddi olduklarını" ifade eden Kirby, İran'ın muhtemel saldırısına karşı alınan tedbirlerle ilgili detay vermedi.

İsrail'in Şam'daki saldırısında İran Devrim Muhafızları komutanlarından Zahidi öldü
İsrail'in Şam'daki saldırısında İran Devrim Muhafızları komutanlarından Zahidi öldü

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

ETİKETLER
ABD İsrail Beyaz Saray İran ABD İran ilişkileri
Sıradaki Haber
ABD medyası: İran en geç cumartesi akşamına kadar İsrail'e misilleme yapacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:27
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattı
21:24
İtalya Başbakanı: Avrupa düşük doğum oranı konusunda ciddi yanıtlar vermeli
20:43
Ambulans uçak kalp rahatsızlığı olan kadın için havalandı
20:45
ABD medyası: İran en geç cumartesi akşamına kadar İsrail'e misilleme yapacak
20:28
Lufthansa, Tahran uçuşlarını durdurma kararını 18 Nisan'a kadar uzattı
20:26
İtalya'dan İran'a Orta Doğu'da "ılımlı yaklaşım" çağrısı
İsrail ordusu, Gazze'nin Nasirat Kampı'na saldırılar düzenledi
İsrail ordusu, Gazze'nin Nasirat Kampı'na saldırılar düzenledi
FOTO FOKUS
Rusya’daki Ural Nehri’nde su seviyesi 11 metreyi aştı
Rusya’daki Ural Nehri’nde su seviyesi 11 metreyi aştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ