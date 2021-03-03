Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 13:18Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
ABD, İran'ın Ayn el-Esed'e düzenlediği füze saldırısının görüntülerini yayımladı
ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın geçen yıl ocak ayında Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlediği füze saldırısının görüntülerini paylaştı.
İran, 8 Ocak 2020'de en az 11 füze ile ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'nü hedef almıştı.
ABD Savunma Bakanlığı, o saldırıya ait dron görüntüsünü kamuoyuyla paylaştı.
[Grafik: TRT Haber]
"Kasım Süleymani'nin intikamı"
ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanında düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi öldürmüştü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Ayn el-Esed'e yönelik saldırının, General Kasım Süleymani'nin intikamının alınması için yapıldığını duyurmuştu.
Saldırıda karadan karaya balistik füzelerin kullanıldığı açıklanmıştı.
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