Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rus vatandaşları ve kuruluşlarına yönelik yaptırım kararını değerlendirdi.

Yaptırımların kabul edilemez olduğunu dile getiren Peskov, "Bunlara benzer tüm kısıtlamalar, kötü olan ilişkilerimize büyük ölçüde zarar veriyor" dedi.

Bu yaptırımların, Rusya'nın iç işlerine müdahale olduğuna dikkati çeken Peskov, yaptırımlara mütekabiliyet gereği yanıt vereceklerini söyledi.

"İlişkileri koparmak istemiyoruz"

Öte yandan Peskov, yaptırımlar nedeniyle ABD ve AB ile ilişkileri koparmak istemediklerini vurguladı.

ABD, Rus muhalif Aleksey Navalny’nin zehirlenmesi ve tutuklanmasıyla ilgili dün, Rusya'dan 7 yetkili ve 14 kuruluşa yaptırım uygulama kararı almıştı.

AB'nin de Navalny'nin tutuklanması nedeniyle 4 Rus yetkiliye yaptırım kararı devreye girmişti.