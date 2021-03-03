Koronavirüs aşılarının yaygınlaşması uluslararası seyahatler için ülkeleri harekete geçirdi. Birçok ülke seyahat kısıtlamalarını kaldırmanın planlarını yapıyor.

Kısıtlamaların büyük oranda devam ettiği Çin’den de aşı pasaportuna yeşil ışık geldi. Ülkede aşı olanlar için ayrı bir pasaport düzenlenmesi önerildi. Öneri, cuma günü başlayacak Çin Halk Kongresi toplantılarında gündeme gelecek.

Pasaportu olanlar seyahat edebilecek

Detaylar henüz netleşmedi; ancak pasaportların dijital ve uluslararası tanınırlığı olması bekleniyor.

Öneri hayata geçerse aşı pasaportu olanlar karantinaya alınmadan serbestçe seyahat edebilecek. Turizm ve eğlence merkezlerinde de aşı pasaportları istenebilecek.

Aşı pasaportu dünya gündeminde

Aşı pasaportu dünya gündemindeki yerini de koruyor. Avrupa Birliği geçen haftaki liderler zirvesinin ardından aşı pasaportu hazırlığına başladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, uygulama ile ilgili bu ay içinde yasa teklifi sunacaklarını söyledi.

İlk adım İzlanda'dan

Avrupa'da ilk adımı atan ülke İzlanda oldu. İzlanda yönetimi aşı olduklarına dair sertifikası olanların serbestçe seyahat etmesine izin verdi.

Danimarka ve İsveç yönetimleri de yaz aylarından önce aşı pasaportlarını hayata geçireceklerini duyurdu.