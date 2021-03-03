Rakka'nın kuzey kırsalındaki Mazraat'ul Yermuk İlk ve Ortaokulu'ndaki öğretmenler terör örgütü PKK/YPG'nin son dönemde öğretmenleri zorla silah altına almasını protesto etmek amacıyla iş bıraktı.

Söz konusu okullardaki öğretmenler kendi aralarında anlaşarak derslere girmezken, öğrenciler de onlara destek verdi.

Rakka'nın kuzey kırsalındaki en büyük okullardan olan Mazraat'ul Yermuk'ta yüzlerce öğrenci ders görüyor.

Öte yandan, Suriyeli aktivistler, örgütün öğretmenleri zorla silah altına almasına karşı Rakka'daki öğretmenleri yarın gösteri yapmaya davet etti.

61 öğretmen alıkonuldu

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), terör örgütü PKK/YPG'nin 1 Ocak-15 Şubat'ta Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde dayattığı eğitim müfredatını uygulamayan veya zorla silah altına almak istedikleri en az 61 öğretmeni alıkoyduğunu duyurmuştu.

SNHR'nin raporunda, bu sürede, terör örgütünün söz konusu illerde saflarına katılmayı reddeden yaklaşık 550 öğretmenin peşine düştüğü bilgisine de yer verilmişti.