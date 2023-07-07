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Dünya
AA 07.07.2023 00:31

ABD: İran Basra Körfezi'nde ticari bir gemiye el koydu

ABD Donanması, İran Devrim Muhafızları'nın Basra Körfezi'ndeki uluslararası sularda bir ticari gemiye zorla el koyduğunu açıkladı.

ABD: İran Basra Körfezi'nde ticari bir gemiye el koydu
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

ABD donanması, İran'ın Basra Körfezi'nde ticari bir gemiye el koyduğunu duyurdu.

ABD 5. Filo sözcüsü Komutan Tim Hawkins, el konulan geminin kaçakçılık yaptığının düşünüldüğünü belirtti.

ABD Donanmasının durumu izlediğini ve el koymaya müdahil olmamaya karar verdiğini belirten Hawkings, ABD kuvvetlerinin tetikte ve Ortadoğu'nun kritik sularında yasal deniz trafiğinin seyir haklarını korumaya hazır olduğunu kaydetti.

Söz konusu geminin bir imdat çağrısı yapmadığına dikkat çekilerek, kaçakçılık iddialarının muhtemelen doğru olduğu tahmininde bulunuldu.

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