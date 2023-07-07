İspanya’yı sel vurdu

İspanya’nın Zaragoza kentinde yerel saatle 18.00 sularında etkili olan ve yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağış sele neden oldu.

Çok sayıda kişi sel sularında mahsur kalırken, araçlar sel sularında sürüklendi.

Barselona ile Zaragoza arasındaki tren trafiği bir süreliğine askıya alınırken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kentteki ulaşım ise felç oldu.

Aracın üzerinde yardım bekledi

Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte bir kişi, sel sularının ortasında aracın üzerine çıkarak yardım bekledi.

İtfaiye ekiplerinin bölgeye gelmesi ile araç üstündeki kişi sel sularına kapılmaktan kurtarıldı.

Selde şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.