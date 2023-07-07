Açık 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 07.07.2023 00:45

İspanya’yı sel vurdu

İspanya’nın Zaragoza kentini sel vurdu. Sel sularında mahsur kalan bir kişi, aracın üzerinde yardım bekledi.

İspanya’nın Zaragoza kentinde yerel saatle 18.00 sularında etkili olan ve yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağış sele neden oldu.

Çok sayıda kişi sel sularında mahsur kalırken, araçlar sel sularında sürüklendi.

Barselona ile Zaragoza arasındaki tren trafiği bir süreliğine askıya alınırken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kentteki ulaşım ise felç oldu.

Aracın üzerinde yardım bekledi

Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte bir kişi, sel sularının ortasında aracın üzerine çıkarak yardım bekledi.

İtfaiye ekiplerinin bölgeye gelmesi ile araç üstündeki kişi sel sularına kapılmaktan kurtarıldı.

Selde şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

ETİKETLER
İspanya Sel
Sıradaki Haber
İngiliz vekilden çağrı: İngiltere'den KKTC'ye doğrudan uçuşlar yapılsın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:32
Anadolu Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 yaralı
00:38
ABD: İran Basra Körfezi'nde ticari bir gemiye el koydu
00:26
İngiliz vekilden çağrı: İngiltere'den KKTC'ye doğrudan uçuşlar yapılsın
00:23
Gaziantep'te ağır hasarlı binanın çökme anı kamerada
00:16
AİHM'den Fransa'ya ceza
00:07
AB'den Amazon'a soruşturma
ABD'de kargo gemisinde yangın çıktı: 2 itfaiyeci öldü
ABD'de kargo gemisinde yangın çıktı: 2 itfaiyeci öldü
FOTO FOKUS
İspanya’yı sel vurdu
İspanya’yı sel vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ