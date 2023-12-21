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Dünya
AA 21.12.2023 08:48

ABD ile Venezuela arasında 10 Amerikalı mahkum ile Maduro'ya yakın iş insanı takas edildi

ABD ile Venezuela arasında gerçekleştirilen mahkum takasında, 10 Amerikan vatandaşına karşı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Alex Saab takas edildi.

ABD ile Venezuela arasında 10 Amerikalı mahkum ile Maduro'ya yakın iş insanı takas edildi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD ile Maduro yönetimi arasında varılan anlaşma uyarınca Venezuela'da hapiste tutulan 10 ABD'li serbest bırakıldı.

Beyaz Saray ayrıca, ABD'de hakkında hukuki süreç yürütülen Leonard Glenn Francis adlı Malezyalı iş insanının da ABD'ye iade edildiğini duyurdu.

Dün akşam saatlerinde Teksas'taki Joint Base San Antonio Havalimanı'na ulaşan Amerikalılar, ülkelerine döndükleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Öte yandan Washington yönetimi de söz konusu takas anlaşması uyarınca Maduro'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Saab'ı serbest bıraktı. Caracas'ta törenle karşılanan Saab ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Maduro'nun, söz konusu anlaşmadan memnuniyet duyduğunu kaydettiği bildirildi.

Alex Saab hakkında yolsuzluk suçlamasıyla ABD'de dava açılmış, savcılık Saab aleyhinde çeşitli suçlardan dolayı iddianame hazırlamıştı. Saab, hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti.

ABD yönetimi uzun süre Maduro yönetiminin meşruiyetini tanımadığını ilan etmiş ve muhalif Juan Guaido'yu tanıdığını duyurmuştu.

Son haftalarda iki ülke arasındaki ilişkiler yumuşamaya başlamış, Maduro 2024'te ülkesinde bağımsız seçimler düzenleyeceğine söz vermişti.

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