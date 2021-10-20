Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 00:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD İç Güvenlik Bakanı virüse yakalandı
[Fotoğraf: AP Arşiv]
ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Marsha Espinosa, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, "Bakan Mayorkas'ın, bu sabah rutin seyahat öncesi yaptırdığı COVID-19 test sonucu pozitif çıktı." ifadesini kullandı.
Mayorkas'ın COVID -19'a karşı tam aşılı olduğunu belirten Espinosa, bakanın hafif belirtiler gösterdiğini söyledi.
Espinosa, ABD Hastalık ve Kontrol Merkezinin (CDC) protokolü gereği Mayorkas'ın karantinada kalacağını ve evden çalışacağını dile getirdi.
Etiketler: ABD Koronavirüs
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