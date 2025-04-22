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Dünya
DHA 22.04.2025 12:44

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in çantası çalındı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in, Washington'da bir restoranda yemek yediği sırada çantasının çalındığı açıklandı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in çantası çalındı

Olay, 20 Nisan Pazar günü Beyaz Saray'da düzenlenen ‘Paskalya Yumurta Yuvarlama’ etkinliğinin ardından meydana geldi.

Gizli Servis tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Washington'da bir restoranda akşam yemeği yerken maske takan kimliği belirsiz bir kişi tarafından çantası çalındı.

Restoranın güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin çantayı alarak mekandan uzaklaştığı tespit edildi.

Çantada Bakan Noem’in ehliyeti, ilaçları, ev anahtarları, pasaportu, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) erişim rozeti, makyaj malzemeleri, boş çekler ve yaklaşık 3 bin dolar nakit bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından Gizli Servis, çalınan eşyaların izinsiz kullanımını önlemek amacıyla inceleme başlattı.

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