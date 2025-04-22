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Dünya
AA 22.04.2025 11:08

ABD'de gözaltındaki Filistinli aktivist Halil, ilk çocuğunun doğumuna katılamadı

ABD’de Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle Gümrük ve Göçmenlik Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan Filistinli aktivist Mahmud Halil, göçmenlik yetkililerinin geçici tahliye talebini reddetmesi nedeniyle ilk çocuğunun doğumuna katılamadı.

ABD'de gözaltındaki Filistinli aktivist Halil, ilk çocuğunun doğumuna katılamadı

Halil’in eşi Nur Abdalla, tahliye talebinin reddedilmesinin "kasıtlı" olduğunu savunarak "ICE, Mahmud’un oğlumuzun doğumuna katılmasına izin vermedi. Bu, beni, Mahmud’u ve oğlumuzu cezalandırma amacı taşıyan bilinçli bir karardı" dedi.

Abdalla, eşinin evlerinden ve yeni doğan çocuklarından 1600 kilometreden fazla uzakta, "haksız şekilde" gözaltında tutulduğunu belirterek "Ben ve oğlum, ilk günlerimizde yalnız bırakıldık." değerlendirmesinde bulundu.

Halil, oğlunun doğumuna telefondan tanıklık edebilirken Nur ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Halil'in gözaltına alınması

ABD'de yüksek lisans eğitimi aldığı Columbia Üniversitesindeki protestolara öncülük eden Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunması ve eşinin ABD'li olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince gözaltına alındığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine New York Bölge Mahkemesi yargıcı, Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuş, ardından Halil'in gözaltına alındıktan sonra New Jersey'e götürülmesi nedeniyle davayı New Jersey Bölge Mahkemesine havale etmişti.

Benzer gerekçelerle gözaltına alınan, Tuft Üniversitesinde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesi talebiyle açılan dava 14 Nisan'a ertelenmişti.

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