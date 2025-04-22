ABD'de yargıç, iki uluslararası öğrencinin vizelerinin iptalini durdurdu

Oregon Eyalet Üniversitesi ve Oregon Üniversitesi'nde öğrenim gören iki yüksek lisans öğrencisinin vizelerinin bu ay başında iptal edilmesinin ardından açtığı davada ABD Bölge Yargıcı Michael McShane, vize iptalinin durdurulması yönünde 14 günlük geçici tedbir kararı aldı.

Yargıç McShane, federal avukatlara, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Biriminin (ICE) öğrencilerin yasal statülerini hangi düzenlemelere dayanarak sona erdirdiğini sorarak "Bu işlemlerin uygun olup olmadığını belirleyen bir düzenleme olmalı. ICE burada hangi düzenlemeyi uyguluyor?" diye uygulamaya itiraz etti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığını temsil eden Savcı Yardımcısı Patrick J. Conti ise konuyla ilgili tüm bilgilerin toplanmasına yeterli zaman olmadığını belirtirken, nihai bir kararın henüz alınmadığını ve öğrencilerin telafisi mümkün olmayan bir zararla karşı karşıya olmadığını savundu.

Davacılar, vizelerin öğrencilere veya üniversitelerine önceden bilgi verilmeden ve yeterli açıklama sunulmadan iptal edildiğini iddia etmişti.

ABD genelinde 1000'den fazla uluslararası öğrencinin vizesi ani şekilde iptal edilirken, çok sayıda öğrenci, yasal süreç haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle farklı eyaletlerde dava açtı.

Georgia, New Hampshire, Wisconsin, Montana ve Washington eyaletlerinde de federal yargıçlar, benzer şekilde geçici tedbir kararları vererek öğrencilerin sınır dışı edilmesini engelledi.

ABD'de yabancı öğrencilerin vizelerinin iptal edilmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilebilmesine kapı aralayan "antisemitizmle mücadele" temalı başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da 27 Mart'ta "Hamas'a destek verdiklerini" ileri sürdüğü en az 300 yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini açıklamıştı.

Ülkede doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

Daha önce de Filistinli aktivist ve Columbia Üniversitesinden mezun olan Mahmud Halil gözaltına alınmıştı.