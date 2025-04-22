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Dünya
AA 22.04.2025 11:28

Papa Franciscus'un cenaze töreni cumartesi günü yapılacak

12 yıldır Katoliklerin ruhani liderliği görevini yürüten, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için cenaze töreni 26 Nisan Cumartesi günü yerel saat ile saat 10.00'da yapılacak.

Papa Franciscus'un cenaze töreni cumartesi günü yapılacak

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, "Papa Franciscus için dokuz günlük yas döneminin ilk günü olan 26 Nisan Cumartesi yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) Aziz Petrus Bazilikası'nın ön avlusunda cenaze töreni yapılacak. Kardinaller Meclisi Dekanı olan Kardinal Giovanni Battista Re, cenaze ayinine başkanlık edecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Papa Franciscus'un naaşının ilk olarak Aziz Petrus Bazilikası'nın içine götürüleceği daha sonra da defin işleminin yapılacağı Roma'daki Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası'na taşınacağı belirtildi. Papa'nın vasiyeti de buraya defnedilmek yönündeydi.

Papa Franciscus'un isteği ve yaptığı düzenlenmeler doğrultusunda cenaze merasiminin sade bir şekilde yapılması bekleniyor.

Törene, pek çok dünya liderinin de katılması öngörülüyor.

Bu arada Papa'nın cenazesinin, yarın Aziz Petrus Bazilikası'nda taziye ziyaretine açılması bekleniyor.

Diğer yandan, Papa Franciscus'un naaşı da konutu olarak kullandığı Santa Marta Misafirhanesi'nin şapeline yerleştirildi.

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'in, Papa'nın naaşını ziyaret edip başında dua ettiği görüldü.

Papa Franciscus, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'ta Roma'daki Gemelli Hastanesine kaldırılan, burada çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca tedavi gören Papa Franciscus, 23 Mart'ta taburcu edilmişti.

Papa'nın taburcu edildikten sonra 2 aylık nekahet döneminde kalması gerektiği belirtilmişti.

Papa Franciscus'un doktorlarından Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart'ta Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa'nın hastanede yattığı dönemde 2 kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.

Kardinal Joseph Farrell, 21 Nisan sabahı yaptığı açıklamada, Papa Franciscus'un yerel saatle 07.35'te yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Vatikan, dün akşam Papa Franciscus'un ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu bildirmişti.

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