ABD Başkanı Biden, ülkesindeki koronavirüsle mücadele kapsamında gelinen son durumu ve aşılama çalışmalarını Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

Biden, aşılama çalışmalarında koydukları hedefin önünde seyrettiklerini ve yaz aylarına aşı sayesinde biraz daha rahat girmeyi umduklarını söyledi.

Yaşlıların 3’te 2’si aşılandı

ABD'deki yaşlıların yaklaşık 3'te 2'sinin tamamen aşılandığını ve bu rakamın her gün arttığını belirten Biden, 16 yaşından büyük herkesin aşı olma hakkına sahip olduğunu ve herkesi aşılanmaya çağırdığını vurguladı.

ABD'de bugün itibarıyla kendi yönetimi döneminde uygulanan aşı sayısının 215 milyonu geçtiğini kaydeden Biden, bunun kendilerinin önemli bir başarısı olduğunu ifade etti.

"Hindistan'a hemen yardım göndereceğiz"

Hindistan'da salgının gidişatını yakından izlediklerini ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştüğünü anlatan Biden, ellerinden geldiği ölçüde bu ülkeye salgınla mücadele için destek olacaklarını dile getirdi.

Hindistan'a aşı da göndereceklerini belirten Biden, isim vermeden Astra Zeneca aşısıyla ilgili gerekli süreci beklediklerini ve buna göre bu ülkeye önemli miktarda aşı göndermek istediklerini sözlerine ekledi.

Tamamen aşılananlar maskesiz dışarı çıkabilecek

ABD Başkanı Biden, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından bugün yayımlanan güncel açıklamaya göre, aşılarının tamamını yaptırmış kişilerin maskesiz dışarı çıkabileceğini ve kalabalık olmayan gruplar olarak dış mekanlarda buluşabileceğini ifade etti.

Bilimsel olarak aşılarının tüm dozunu yaptırmış kişilerin kendi aralarında virüsü yayma ihtimallerinin çok düşük olduğunun ortaya konulduğunu söyleyen Biden, gençlere de aşı olmaları çağrısında bulundu.