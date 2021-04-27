Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), koronavirüs aşılarının her iki dozunu da yaptıran ABD'liler için paylaştığı yeni rehberde, dışarıda egzersiz, yemek veya sosyalleşmek için maskesiz bir araya gelebilecekleri bilgisine yer verdi.

Aşılanmış bireylerin, henüz aşısını yaptırmamış olan başka bir ev halkıyla da kapalı veya dış mekanlarda maskesiz bulunabileceği söylendi.

Maske takmak hala önemli

CDC , maske takmanın hala daha güvenli olduğunu da vurguladı. Maskesiz dışarıya çıkacak kişilerin kişisel durumunu, ailenin ve çevredeki insanların risklerini de göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

Öte yandan CDC, berber salonu, canlı performans etkinlikleri, geçit töreni, alışveriş merkezleri, ibadethaneler ve müzeler gibi mekânlarda tamamen aşılanmış olan kişilerin de maskeye devam etmesini tavsiye etti.

Ülke nüfusunun yüzde 30'u aşılandı

Açıklama, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unun koronavirüs aşılarının tamamını yaptırmasının arkasından geldi.