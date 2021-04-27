Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da son 24 saatte 373 can kaybı
[Fotoğraf: AA]
İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 373 artarak 119 bin 912 oldu. Toplam vaka sayısı 3 milyon 981 bin 512'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 302 bin 734 testte 10 bin 404 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 981 bin 512'ye ulaştı.
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 448 bin 149'a, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 748'e geriledi.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 373 artarak, 119 bin 912'ye yükseldi.
İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 688 artışla 3 milyon 413 bin 451'e ulaştı.
COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibariyle 18 milyon 253 bin 774 oldu. Aşılananların 5 milyon 361 bin 116'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
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