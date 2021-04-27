Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) internet sitesindeki bilgilere göre, 5 bin 199 seçim merkezinden 4 bin 959'unda (yaklaşık yüzde 95'i) sayım işlemi tamamlandı.

Sayılan oyların yüzde 48,67'sını alan Başbakan Rama'nın Sosyalist Partisi (PS) ilk sırada bulunurken, ülkedeki en büyük muhalefet partisi konumundaki Demokratik Parti (PD) öncülüğündeki 13 parti yüzde 39,40 oy aldı.

PS 74 millevekili çıkarıyor

Bir diğer muhalefet partisi Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSİ) yüzde 6,85 ile üçüncü sırada yer aldı, Sosyal Demokrat Parti (PSD) ise yüzde 2,24 oy aldı.

Mevcut sonuçlara göre PS 74 milletvekili elde ederken, PD 59, LSİ 4 ve PSD 3 milletvekili kazandı.

Katılım yüzde 47

Devlet Seçim Komisyoneri İliryan Celibaşi, yaptığı açıklamada, ilk sonuçların 48 saatte açıklanacağını duyurmuştu.

Seçime katılım yüzde 47,94 olarak açıklandı.