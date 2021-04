ABD Başkanı Joe Biden'ın 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar Afganistan'daki tüm ABD askerlerini çekeceğini açıklamasının üzerinden yaklaşık iki hafta geçti. Bu süreçte ABD ordusu, çekilme planlarını ve çekilmenin başlamasıyla ülkedeki görevlerinin çerçevesini çizmeye çalışıyor.

Konuya ilişkin sorulara günlük basın toplantısında yanıt veren Sözcü Kirby, çekilme planının ay sonuna kadar Savunma Bakanı Lloyd Austin'e sunulacağını ifade etti.

“Artık görevimiz Afganistan’dan çekilmek” demişti

Çekilmenin başlamasıyla ABD'nin Afgan ordusuna desteğinin devam edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine Kirby şunları söyledi:

"1 Mayıs geldiğinde, Afganistan'daki misyon değişiyor. Artık görevimiz, Afgan Ulusal Güvenlik Güçlerine eğitim-destek değil, NATO şemsiyesi altında Kararlı Destek misyonu değil, Afganistan'dan ayrılmak üzere çekilme görevi olacak."

Sözcü Kirby, orada kalan kaynakların da çekilme için gerekenler olacağını kaydetti.

Twitter hesabından sözlerini geri aldı

Kirby, bu açıklamasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sehven ifade ettim. NATO'nun Kararlı Destek Misyonu 1 Mayıs'ta bitmiyor. Ayrıca Afgan güvenlik güçlerine verdiğimiz hava desteğini azaltmak veya değiştirmek konusunda da herhangi bir karar yok."

Kirby, ABD'nin Afganistan'daki ana çabasının çekilmeye odaklı olacağını belirtti.

I misspoke:



NATO's Resolute Support mission is not ending May 1st. There has also been no decision to change or reduce air support to the Afghan Security Forces.



As Gen McKenzie said, our main effort is transitioning to one of withdrawal.



My errors all, and I regret them.