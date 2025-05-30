ABD Hazine Bakanı Bessent: Çin ile tarife müzakereleri tıkandı

Bakan Bessent, Fox News'e verdiği demeçte, ülkesi ile Çin arasındaki tarife müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında eninde sonunda telefon görüşmesinin yapılabileceğine dikkati çeken Bessent, ülkesi ile Çin arasındaki tarife müzakerelerinin tıkanmış durumda olduğunu belirtti.

Bessent, birkaç hafta içinde Çin ile daha fazla görüşme yapılacağına inandığını söyleyerek, "Görüşmelerin büyüklüğü ve karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda her iki liderin de birbirini tartması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Trump ile Şi'nin ilişkisinin iyi olduğunu ifade eden Bessent, ABD Başkanı önceliklerini açıkladığında Çin'in masaya oturacağından emin olduğunu belirtti.

​​​​​​​ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrası ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre şehrinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesine karar verilmişti.