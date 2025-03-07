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Dünya
AA 07.03.2025 11:51

ABD halkının İsrail'e desteği son 25 yılın en düşük seviyesinde

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı gündemdeyken yapılan anket, ABD halkının İsrail'e desteğinin son 25 yılın en düşük seviyesine ulaştığını ortaya koydu.

ABD halkının İsrail'e desteği son 25 yılın en düşük seviyesinde

Gallup araştırma şirketi tarafından 3-16 Şubat arasında 1004 kişiyle yapılan ankette, ABD halkının yüzde 46'sının İsrail'i desteklediği, bu oranın son 25 yılın en düşük seviyesinde olduğu kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası sürecinde yapılan ankette, Filistinlilere sempati duyan ABD'lilerin oranı geçen yıla kıyasla 6 puan artarak yüzde 33'e çıkarken, 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ankette, ABD'de Trump'ın Filistin ve İsrail'e yönelik politikalarını onaylayanların oranı ise yüzde 40 olarak kaydedildi.

Cumhuriyetçilerin yüzde 83'ü, Demokratların ise yüzde 33'ünün İsrail ile ilgili olumlu görüş bildirdiği ankette, Demokratların yüzde 45'i Cumhuriyetçilerin ise yüzde 18'i Filistin'e ilişkin olumlu görüş beyan etti.

ABD halkının çoğunluğu bağımsız Filistin devletinin kurulmasına destek veriyor

Ankette, ABD halkının yüzde 55'i iki devletli çözümü desteklerken, yüzde 31'i bu fikre karşı çıktı.

Katılımcıların yüzde 14'ü ise konuya ilişkin herhangi bir fikir belirtmedi.

Son olarak, Demokratların yüzde 76'sı, bağımsızların yüzde 53'ü ve Cumhuriyetçilerin ise yüzde 41'i bağımsız Filistin devleti kurulmasını desteklediğini ifade etti.

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