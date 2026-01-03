Duman 1ºC Ankara
Dünya
AA 03.01.2026 13:04

ABD, güvenlik gerekçesiyle vatandaşlarına Venezuela'ya seyahat etmemeleri uyarısında bulundu

ABD'nin Bogota Büyükelçiliği, Venezuela'yı hedef alan saldırıların ardından vatandaşlarını bu ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı.



Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Venezuela'nın ABD'nin seyahat uyarı sisteminde en yüksek seviye olan "Seviye 4: Seyahat Etmeyin" kategorisinde yer almaya devam ettiği, ülkede vatandaşları için ciddi güvenlik risklerinin bulunduğu bildirildi.

ABD vatandaşlarına Venezuela'ya seyahat etmemeleri uyarısı yapılan açıklamada, ülkedekilere de güvenlik gerekçesiyle bulundukları yerde kalmaları tavsiye edildi.

Açıklamada, Venezuela'daki tüm ABD vatandaşlarının ülkeden derhal ayrılmalarının şiddetle tavsiye edildiği belirtildi.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

OKUMA LİSTESİ