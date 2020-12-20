FDA Biyolojik Gelişme ve Araştırma Merkezi Direktörü Peter Marks, Alaska dışında diğer bazı eyaletlerden de Covid-19 aşısının alerjik etkileri hakkında şikayetler geldiğini ve bunları incelediklerini kaydetti.

Marks, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve İngiltere'deki meslektaşları ile koordineli şekilde çalıştıklarını söyleyerek, "Aşıdaki hangi bileşenin alerjiye sebep olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

ABD'nin Alaska eyaletinin Juneau şehrindeki Bartlett Bölge Hastanesinden perşembe günü yapılan açıklamada, Covid-19 aşısının 2 sağlık çalışanında uygulandıktan sonra 10 dakika içinde "aşırı alerjik tepkiye" yol açtığı belirtilmişti.

Aşının yaygın kullanımına onay verilen İngiltere'de de geçen hafta benzer 2 vaka görülmüş, İngiltere İlaç ve Tıp Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) ilaç ve gıdalara aşırı alerjik reaksiyon gösteren kişilerin, aşıyı vurulmaması gerektiğini belirtmişti.

Almanya'da Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kurucuları olduğu BioNTech'in geliştirdiği aşı adayı, İngiltere'nin 2 Aralık'ta yaygın kullanımına onay vermesiyle "dünyada tescillenen ilk Covid-19 aşısı" olmuştu.