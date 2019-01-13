Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelkurmay Başkanlığı, resmi Twitter hesabında kapak fotoğrafı olarak ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in ikili görüşmesine ait bir fotoğrafı yükledi.
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Türkiye ziyareti kapsamında 8 Ocak’ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’i ziyaret etmişti.
8 Ocak'taki görüşmede çekilen fotoğraf, ABD Genel Kurmay Başkanlığının resmi twitter hesabında paylaşıldı.
Kaynak: TRT Haber, İHA