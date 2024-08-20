Açık 32.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.08.2024 11:01

ABD: Gazze'de ateşkes için yetkililer, "hafta sonundan önce" Kahire'de görüşecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varmak için yetkililerin, "hafta sonundan önce" Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geleceğini açıkladı.

ABD: Gazze'de ateşkes için yetkililer, "hafta sonundan önce" Kahire'de görüşecek

Sözcü Jean-Pierre, günlük basın toplantısında Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin konuştu.

Jean-Pierre, üst düzey yetkililerin Gazze'de ateşkes anlaşmasına varmak için "hafta sonundan önce" Kahire'de bir araya geleceğini söyledi.

Olası anlaşmanın Gazze halkı için olağanüstü bir rahatlama sağlayacağını ve insani yardımın Gazze'ye ulaşacağını dile getiren Jean-Pierre, "Bu anlaşmanın tamamlanma vakti geldi ve şu anda masada olan şey de bunu sağlamaya yönelik" diye konuştu.

Jean-Pierre, bu anlaşmayı yapmak için çok çalıştıklarını, Başkan Joe Biden'ın da bölge liderleriyle konuşmaya angaje olduğunu ifade etti.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta müzakereler yapılmıştı.

Tarafların haftaya Mısır'ın başkenti Kahire'de ateşkes müzakerelerine devam edeceği bildirilmişti.

ETİKETLER
ABD Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı Mısır
Sıradaki Haber
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Çocuk felci aşıları hala Gazze'ye ulaşmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:39
Terme Çayı'nın yatağı 30 metre genişletiliyor
12:34
Katil İsrail ordusu, okuldaki sivilleri hedef aldı
12:32
Hamas: İsrail'in Gazze'deki saldırısında Heniyye'nin bazı korumaları ve ofis çalışanları hayatını kaybetti
12:36
Diyarbakır'da AVM yangını: 4 kişi dumandan etkilendi
12:25
Özel çocuklar yüzme havuzunda sosyalleşiyor
12:40
Trump, 4 Eylül'deki canlı yayın tartışmasına Harris'in katılmayacağını belirtti
Tyana Antik Kenti'nde sekizgen planlı kilise gün yüzüne çıkarılıyor
Tyana Antik Kenti'nde sekizgen planlı kilise gün yüzüne çıkarılıyor
FOTO FOKUS
Usta sanatçı Okay Temiz, Türk cazını ve melodilerini dünyaya yaydı
Usta sanatçı Okay Temiz, Türk cazını ve melodilerini dünyaya yaydı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ