ABD: Gazze'de ateşkes için yetkililer, "hafta sonundan önce" Kahire'de görüşecek

Sözcü Jean-Pierre, günlük basın toplantısında Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin konuştu.

Jean-Pierre, üst düzey yetkililerin Gazze'de ateşkes anlaşmasına varmak için "hafta sonundan önce" Kahire'de bir araya geleceğini söyledi.

Olası anlaşmanın Gazze halkı için olağanüstü bir rahatlama sağlayacağını ve insani yardımın Gazze'ye ulaşacağını dile getiren Jean-Pierre, "Bu anlaşmanın tamamlanma vakti geldi ve şu anda masada olan şey de bunu sağlamaya yönelik" diye konuştu.

Jean-Pierre, bu anlaşmayı yapmak için çok çalıştıklarını, Başkan Joe Biden'ın da bölge liderleriyle konuşmaya angaje olduğunu ifade etti.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta müzakereler yapılmıştı.

Tarafların haftaya Mısır'ın başkenti Kahire'de ateşkes müzakerelerine devam edeceği bildirilmişti.