ABD F-16 savaş uçağı Sarı Deniz’de düştü

ABD’ye ait bir savaş uçağı daha bugün Çin anakarası ile Kore Yarımadası arasında yer alan Sarı Deniz’de düştü.

Güney Kore’de konuşlu ABD kuvvetlerine ait F-16 tipi savaş uçağının başkent Seul'ün güneyindeki Kunsan Hava Kuvvetleri Üssü'nden eğitim uçuşu için havalanmasının ardından düştü.

Uçak düşmeden atlamayı başaran pilot, Güney Kore sahil güvenliği tarafından sağ olarak kurtarıldı.

F-16’nın düşme nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Japonya'daki uçak kazasında 8 ABD askeri ölmüştü

ABD Hava Kuvvetleri, Japonya'da geçtiğimiz ay yaşanan bir kaza ile gündeme gelmişti.

Osprey tipi askeri uçak, 29 Kasım’da Yakushima Adası açıklarında denize düşmüş, uçaktaki 8 mürettebatın tamamı hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından ise ABD ordusu, tüm Osprey tipi uçaklarının operasyonlarını askıya almıştı.