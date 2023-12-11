İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 11 sivil yaşamını yitirdi

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Refah kentinin Tel es-Sultan Mahallesi'nde bir evi bombaladı. Saldırıda, çoğu çocuk 6 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Nuseyrat Mülteci Kampı'nda da bir eve gerçekleştirilen saldırıda, 3'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti. Deyr el-Belah'ın El-Bassa bölgesine yapılan saldırıda ise yaralananlar oldu.

İsrail güçleri ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi ve kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'na da çok sayıda hava saldırısı düzenledi.