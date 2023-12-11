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AA
HABER GİRİŞ
11.12.2023 09:13
, 11.12.2023 09:15
SON GÜNCELLEME
11.12.2023 09:15
İsrail ordusu: 7 Ekim'den bu yana 430 askerimiz öldü
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 101'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 430 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
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