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Dünya
AA 11.12.2023 09:13

İsrail ordusu: 7 Ekim'den bu yana 430 askerimiz öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 101'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 430 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu: 7 Ekim'den bu yana 430 askerimiz öldü

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