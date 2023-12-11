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Dünya
AA 11.12.2023 07:21

İsrail, Batı Şeria'da baskınlarını yoğunlaştırdı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenledi. 7 Ekim'den bu yana baskınların yoğunlaştığı Batı Şeria'da toplam 3 bin 730 kişi gözaltına alındı.

İsrail, Batı Şeria'da baskınlarını yoğunlaştırdı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçlerinin baskınlarının adresi Cenin, Beytüllahim, Nablus, Eriha, El Halil, Ramallah ve El-Bire kentleri oldu.

Çok sayıda İsrail askeri, Cenin'in güney batısındaki Yabed kasabasına gelerek, Filistinlilerin evlerine baskın gerçekleştirdi.

Askerler, evlerde arama yaptı, eşyalarını dağıtıp zarar verdi ve sakinlerini sorguya çekti.

Baskınlarda göz yaşartıcı ve gaz bombası kullanıldı

Bire kentine bağlı Sath Merhaba Mahallesi'ndeki baskında ise evlerin çatısına keskin nişancılar yerleştirildi, bir dükkandaki güvenlik kamerası kayıtlarına askerlerce el konuldu. Baskın sırasında göz yaşartıcı ve gaz bombası kullanıldı, ateş açıldı ve havada da insansız hava araçlarının (İHA) uçtuğu görüldü.

İsrail güçleri ayrıca, Ramallah'ta Birzeit, Bitunya ve Deyr Ebu Meşal kasabası ile Şakba köyüne, Kalkilya'da Kefr Saba Mahallesi'nde bir eve, Nablus'un doğusundaki Salim kasabasına, Balata Mülteci Kampı'na, Avarta kontrol noktasından Nablus'un doğusuna, Eriha'da Ketf el-Vad Mahallesi'ne, El Halil'in güneyindeki Dura kasabası ile kuzeybatısındaki Beyt Ula kasabasında bir hayır kurumuna, Beytüllahim'de ise Dıheyşe Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

3 bin 730 kişi gözaltında

Çok sayıda askeri aracın ve bazı bölgelerde de buldozerlerin eşlik ettiği bu baskınlarda, gözaltına alınanlar oldu.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki baskınlarını yoğunlaştırdı. Bu baskınlarda, şu ana kadar 275 Filistinli hayatını kaybederken, 3 bin 730 kişi de gözaltına alındı.

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