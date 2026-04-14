Açık 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.04.2026 10:17

ABD Enerji Bakanı, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların petrol fiyatlarını zirveye taşıyabileceğini söyledi

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde yaşanan aksaklıkların sürmesi nedeniyle petrol fiyatlarının gelecek birkaç hafta içinde zirve yapabileceğini söyledi.

Wright, Semafor World Economy Konferansı kapsamında yaptığı konuşmada, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin enerji fiyatları üzerine etkisini değerlendirdi.

İran ile yaşanan gerilimin onlarca yıldır enerji arzı açısından risk oluşturduğunu belirten Wright, Donald Trump yönetiminin bu sürecin geçici etkiler yaratacağını öngördüğünü dile getirdi.

Wright, "Hürmüz Boğazı'ndan anlamlı gemi trafiği sağlanana kadar enerji fiyatlarının yüksek ve hatta artıyor olduğunu görebiliriz. Petrol fiyatlarının zirve yapması da muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Fiyatların düşüşe geçmesinin ise savaşın sona ermesine bağlı olduğunu aktaran Wright, yaz aylarına kadar düşüş görmenin "iddialı" olacağını söyledi.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

ABD Başkanı Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün TSİ 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

ETİKETLER
ABD Hürmüz Boğazı İran Petrol Enerji
Sıradaki Haber
OpenAI CEO'su Altman'ın evine saldırı düzenleyen şüpheli "cinayete teşebbüs"le suçlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:57
WSJ: Suudi Arabistan, ABD'ye İran limanlarına yönelik ablukasını kaldırması için baskı yapıyor
11:00
Doğru konuşma ve etkili sunumun şifreleri TRT Akademi'de çözülüyor
10:57
İstanbul merkezli 7 ilde tefecilik operasyonu: 34 gözaltı
10:41
İşgalci İsrail'in Lübnan'a geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü
10:40
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın sona erecek
10:38
Şanlıurfa'da 5 ton bozuk ürün imha edildi
Trabzon'da sahil çamura bulandı
Trabzon'da sahil çamura bulandı
FOTO FOKUS
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ