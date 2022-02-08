Nijerya'da Lassa ateşi 8 can daha aldı

ABD'de omicron vakalarının sayısı düşmeye devam ediyor

Nijerya 2 milyon doz Johnson and Johnson aşısını teslim aldı

Öte yandan uçağın düşme anına ait görüntüler basına sızdırıldı. Kayıtlarda uçağın piste çakıldığı ve denize düştüğü görüldü.

ABD, uçağı denizden çıkarmak için çalışma başlattı. Konuya ilişkin açıklama yapan Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD'nin uçağı çıkarmak için gerekli önlemleri aldığını kaydetti.

Uçağın enkazının Çin tarafından ele geçirilmemesi için bölgede geniş güvenlik önemleri alındı.

Pilot koltuk fırlatma yöntemi ile son anda kurtuldu ancak gemideki 7 mürettebat yaralandı.

ABD, düşen F35 uçağını denizden çıkarmak için operasyon başlattı.

Sıradaki Haber

ABD ve Japonya, çelik tarifelerinin kaldırılması için anlaşmaya vardı