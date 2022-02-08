ABD, düşen F-35 uçağını denizden çıkarmaya çalışıyor
ABD Donanması'na ait, Güney Çin Denizi'nde düşen F35 uçağının çıkarılması için çalışmaların başladığı açıklandı. Uçağın Çin tarafından ele geçirilmemesi için geniş güvenlik önlemleri alındı.
ABD, düşen F35 uçağını denizden çıkarmak için operasyon başlattı.
ABD’ye ait F-35C uçağı 24 Ocak 2022'de Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalışırken, Güney Çin Denizi'nde düştü.
Pilot koltuk fırlatma yöntemi ile son anda kurtuldu ancak gemideki 7 mürettebat yaralandı.
Uçağın enkazının Çin tarafından ele geçirilmemesi için bölgede geniş güvenlik önemleri alındı.
Güney Çin Denizi’ne düşen F-35C uçağını çıkarma operasyonu başlatıldı
ABD, uçağı denizden çıkarmak için çalışma başlattı. Konuya ilişkin açıklama yapan Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD'nin uçağı çıkarmak için gerekli önlemleri aldığını kaydetti.
Öte yandan uçağın düşme anına ait görüntüler basına sızdırıldı. Kayıtlarda uçağın piste çakıldığı ve denize düştüğü görüldü.
İzinsiz paylaşılan görüntülerin sızdırılma şeklinin incelemeye alındığı belirtildi.
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