23 Ocak'taki erken genel seçimde meclise girmeye hak kazanan milletvekilleri yemin ederek göreve başladı. 5 partinin temsil edildiği KKTC Meclisi'nde 50 milletvekili yer alıyor.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törene katılamadı. Salgın kuralları gözetilerek yapılan törende, yeni seçilen milletvekillerinin ailelerinden de birer kişi yer aldı.

Yemin töreninin ardından Başbakan Faiz Sucuoğlu hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni hükümeti kurma görevini bugün, seçimden birinci parti çıkan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Sucuoğlu'na tekrar verecek.