Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 20:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD Donanması: Elimizde UFO görüntüleri var
[Fotoğraf: ABD Donanması]
Amerika Birleşik Devletleri Donanması, ellerinde hiç yayımlanmamış UFO görüntülerinin olduğunu belirtti. Bu görüntülerin 'ulusal güvenliğe zarar vereceği' gerekçesiyle kamuoyuyla paylaşılmayacağı da ifade edildi.
ABD Donanması, kısaca UFO olarak bilinen Tanımlanamayan Uçan Cisimler hakkında yeni bir açıklama yaptı. Ellerinde yayımlanmayan UFO görüntüleri bulunduğu aktarıldı.
2020'de Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA’in UFO’larla ilgili binlerce belgesi erişime açıldı.
Belgelerde uçan gizemli cisimlerle ilgili bazı vakalar yer aldı.
Cevap iki yıl sonra geldi
Hükümete bağlı The Black Vault sitesi belgelerin yayımlanmasının ardından Amerikan Donanmasından da ellerindeki görüntüleri paylaşmasını talep etti.
Donanmadan yanıt, ancak iki yıl sonra geldi.
"Ulusal güvenlik nedeniyle görüntüler paylaşılamaycak"
ABD Donanması, UFO'lara ait ellerinde hiç yayımlanmamış görüntüler bulunduğunu açıkladı.
Ancak bu görüntülerin yayımlanmayacağı belirtildi. Bunun ulusal güvenliğe zarar vereceği ifade edildi.
2019'da Pentagon'un, pilotların eğitim uçuşları sırasında kaydettiği görüntüler medyaya yansımıştı. Görüntülerde hava sahasındaki tanımlanamayan nesneler dikkati çekmişti.
Etiketler: ABD
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